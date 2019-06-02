” مجمر” يتسبب في حريق بأحد المنازل بصفرو

نُشر بتاريخ :  2019-06-02 - 10:42
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ع محياوي ـ هبة بريس

اندلع حريق مهول، يوم أمس السبت في منتصف ليلة القدر ، بأحد المنازل بحي ” الشعبة ” بمدينة صفرو، بسبب ” مجمر ” وأتى على محتويات المنزل، دون تسجيل خسائر في الأرواح، لأسباب شكّلت موضوع بحث من قبل عناصر الأمن بصفرو.

الحادث استنفر عناصر الضابطة القضائية، وممثلا عن السلطات المحلية ، وجرى استدعاء رجال الوقاية المدنية الذين عملوا على إخماد النيران والحيلولة دون انتقالها إلى المنازل المجاورة، بعدما غادر أفراد الأسرة المنزل ناجين بأنفسهم.

وفتحت الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية للمداومة بصفرو ، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، بحثا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحريق.

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