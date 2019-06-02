بنكيران:”اداء الواجبات قبل الحقوق ” والشرقاوي .. “اواه لو قالها غيرك”

هبة بريس ـ الرباط

في تسجيل فايسبوكي جديد ، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، أن المغاربة عليهم ” أداء الواجبات التي عليهم للدولة، وساعتها نطالب بحقوقنا، وعلينا أن نؤدي واجباتنا في كل الأحوال”.

و أضاف الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية ، خلال استقباله أعضاء شبيبة حزبه في مدينة سيدي بنور ، أن ” أداء الضرائب و نتا فرحان ثقافة جديدة في المغرب و بلادنا ما يمكنش نديرو حنا و ياها واش نبداو بالبيضة و لا بالدجاجة .. حنا بعدا خصنا نأديو الحقوق و الواجبات التي علينا و ساعتها نطالب بحقوقنا”.

و زاد بنكيران ، بالقول : ” يجب أن نؤدي الواجبات التي علينا في جميع الأحوال لأنه ما يمكنش ما تعطيش للدولة ديالك و كتكوليها منعطيكش لأن نتيا مكديريش بهاد لفلوس داكشي لي خاصكي ديري”.

أمين عام “البيجيدي” الأسبق ، اعتبر أن ” المطالبة بالحقوق تأتي في مقابل أداء الواجبات ” ، مضيفاً بالقول : ” الدولة ديالنا كتعطينا ماشي مكتعطيناش” !ذ

وتفاعلا مه خرجة بنكيران الجديدة قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ” بنكيران يطالب المغاربة بدفع الضرائب قبل المطالبة بالحقوق، لم اجد من رد لهذا سوى قولة مشهور لابي عبيدة ابن الجراج “اواه لو قالها غيرك”.

واضاف الشرقاوي مذكرا “الزعيم” السابق للبيجيدي ” سي بنكيران انك برلماني منذ 1998 ولم تدفع ضرائب عن تعويضك البرلماني لانه معفي، وانت منذ اكتوبر 2011 رئيس حكومة ولم تقتطع لك اي ضريبة من 9 ملايين شهرية لانك معفي، وانت تحصل ما بين 2012-2017 على اجر رئيس حكومة وتقاعد برلماني لم تدفع عنهما اي ضريبة وانت متقاعد بمعاش 7 ملايين شهريا تستفيد منه شهريل منذ مارس 2017 لم تقتطع لك اي ضرائب على معاشك الاستثنائي.

وختم الشرقاوي تدخله بالقول ” اسمح لي السي بنكيران فاقد الشيء لا يعطيه ”

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