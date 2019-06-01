درك مجاط يفك لغز سرقة مجوهرات ثمينة ومبلغ مهم من منزل عجوز

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط في ظرف قياسي، من فك لغز سرقة حلي تفوق قيمتها المالية 60 ألف درهم ومبلغ مالي مهم قدره 50 ألف درهم، بعد إلقاء القبض على اللصوص وإرجاع المسروق إلى الضحية المسماة “ك.أ” المزدادة سنة 1937 بدوار “بولعروك” جماعة كماسة، وذلك يومه السبت فاتح يونيو 2019.

وبحسب مصادر موثوقة لهبة بريس، فإن التحريات الميدانية والتحقيقات التي باشرتها عناصر دركية مجاط تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تمكنت من تحديد هوية اللصوص ومكان تواجدهما، حيث ألقت القبض على كل من “ح.ب” مزدد سنة 1985 متزوج وأب لطفلين، ثم المدعو “ر.أ” يبلغ من العمر 30 سنة متزوج وأب لطفل واحد.

حيث قام قائد المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط بإجراء مواجهة بين الضحية والمتهمين، وبعد تحريات دامت لأكثر من 10 ساعات، اعترف أحدهما باقتراف جريمة السرقة الموصوفة، بعد التسلل إلى مسكن المسنة وكسر الباب مستغلين موعد الإفطار، وتمكنوا من السطو على المبلغ المالي والمجوهرات المذكورين، نظرا لمعرفتهما المسبقة بمكان تواجدها.

وقد خلصت التحقيقات إلى التعرف على مكان تواجد المسروق بعد طمره بمكان خلاء قريب من الدوار المذكور، حيث تم استرجاعه وإعادته للمشتكية، فيما تم وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى جنايات مراكش من أجل تكوين عصابة إجرامية في السرقة المقرونة بعاملي الليل والكسر، وذلك بعد الإستماع إليهما في محضر قانوني، حيث يرتقب تقديمهما أمام أنظارها يوم غد الأحد 2 يونيو لتعميق البحث وتكييف فصول المتابعة في حقهما.

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