نزال قوي ينتظر “البيلدويزر” المغربي ابو زعيتر شتنبر المقبل

هبة بريس -

ذكرت مصادر مقربة من رياضة فنون القتال الحر أن نزالا قويا سيجمع خلال شتتبر المقبل البطل المغربي العالمي عثمان زعيتر الملقب ببيلدوزر ضد البطل الفلنندي Teemu Packalen وذلك على محلبة ايو ظبي بالامارات العربية المتحدة.

وافادت ذات المصادر أن البطل المغربي اتفق مع خصمه لإجراء هذا النزال في اول ظهور للجرافة المغربي بعد تحقيقه لانتصارات حيث وصل الى مستوى UFC 242 وما تلاها من انتصار في BRAVE بسجل مثالي 11مقابل صفر حيث حقق عثمان زعيتر ثلاث انتصارات بالضربة القاضية من أصل أربعة.

ويمتاز البطل العالمي عثمان زعيتر بأسلوبه الاندفاعي الى الامام مع تقديمه لعروض فنية قتالية تحشد العديد من المشجعين.

وستكون المناسبة كذلك لبحث خصه Packalen عن انتصار وعودة للأجواء بعد تعرضه لخسارة بالضربة القاضية في آخر نزال له أمام مارك دياكيس في سنة 2017، تلتها الاصابات التي تعرض لها الفلنندي Packalen والتي كامت سبب في إلغاء مباراته ضد الكسندر ياكوفليف.

لهذا سيبحث Packalen للعودة إلى حلبات المواجهة حيث حدد تاريخ مع شهر سبتمبر في أبو ظبي.

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