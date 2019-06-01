محمد خويي يعبر عن اعجابه بمراد العشابي

ربيع بلهواري- هبة بريس

عبر الفنان المغربي محمد خويي عن اعجابه بالفنان مراد العشابي وبمساره الفني، حيث قال خلال استضافته في برنامج “عندي مايفيد” الذي يبث على قناة “تيلي ماروك”، أنه سعيد بتواجده في بلاطو برنامج “عندي مايفيد” الذي يعتبر من البرامج المفيدة ذات القيمة الفنية.

ولم يتأخر الفنان العشابي في التعبير عن فرحته من خلال الرد على بطل “الدنيا دوارة” حيث نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة كشف فيها ان الفنان محمد خويي اتصل به بعد بث الحلقة وعبر له اعجابه بها قائلا:” اتصل بي النجم المغربي محمد خويي وعبر لي عن اعجابه بحلقات برنامج “عندي مايفيد” وخصوصا الحلقة التي صورها معي وقال لي إنه سعيد جدا بهذه الحلقة التي اعتبرها من بين أجمل ماصور من لقاءات فنية..”.

وشارك مراد العشابي إلى جانب محمد خويي في بطولة عدة مسلسلات ك”نوارة” على القناة الاولى، و”القلب الجروح” على القناة الثانية، كما تألق في سيتكوم البهجة ثاني للمخرجة صفاء بركة، و رفقة كل من محمد الخياري وسهام اسيف وسناء عكرود وعبد الله فركوس وفضيلة بنموسى تحت إشراف المنتج الفني خالد النقري.

ويعتبر محمد خويي من أبرز الفنانين المغاربة الذين راكموا تجربة فنية غنية من الأعمال الناجحة وشارك في عدة اعمال و”لد الحمرية” و”الرحيل” و”الدنيا دوارة” و”عين الحق” وغيرها.

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