أزيد من 45 ألف مرشحة ومرشح يجتازون امتحانات البكالوريا بجهة الشرق

هبة بريس – وجدة

يجتاز 45495 مرشحة ومرشحا امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2019 على صعيد مختلف المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

وأفادت الأكاديمية في بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أن العدد الإجمالي لمرشحات ومرشحي الدورة العادية للامتحان الوطني للبكالوريا (السنة الثانية) برسم دورة يونيو، بلغ 27902 مرشحة ومرشحا، من بينهم 13642 من الإناث، بنسبة 48.90 في المئة.

وبلغ عدد المرشحين في التعليم العمومي 19385 مرشحة ومرشحا بالنسبة للامتحان الوطني، ما يمثل 69.47 في المئة من مجموع المرشحين، في حين بلغ عدد المرشحين في التعليم الخصوصي 729 مرشحة ومرشحا من العدد الإجمالي للمرشحين، بنسبة 2.61 في المئة. أما المرشحون الأحرار فبلغ عددهم 7788.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تضاعف عدد المرشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية)، حيث بلغ هذه الدورة 1262. أما عدد المرشحين في المسالك المهنية فقد بلغ 529، مع العلم أن المرشحين الأحرار سيجتازون هذه السنة ولأول مرة امتحانات البكالوريا المهنية.

وبلغ مجموع المرشحين للامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا 17593، منهم 16993 بالتعليم العمومي و600 بالتعليم الخصوصي.

وفي السياق، أكدت أكاديمية جهة الشرق أنها عبأت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الامتحانات، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جميع العمليات الامتحانية وتفعيل الحملة الجهوية التحسيسية والتواصلية المتعلقة بالتصدي لظاهرة الغش واستكمال تنفيذ البرنامج الجهوي للدعم التربوي والنفسي للتلميذات والتلاميذ.

وعملت، في هذا الصدد، على تكثيف حصص التحضير الجماعي للامتحانات في جميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تكييف المواضيع لفائدة المرشحين في وضعية إعاقة من أجل توفير الشروط المناسبة لهذه الفئة لاجتياز امتحانات البكالوريا في أحسن الظروف وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف.

ولإنجاح هذه المحطة، خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 125 مركزا لإجراء الامتحانات و16 مركزا للتصحيح، أما عدد الموارد البشرية الموجهة للإشراف على هذه العملية فقد بلغ 8603، موزعة بين المكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الاجراء والمكلفين بالمداومة والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح.

ويتوزع مجموع المرشحين على المديريات الإقليمية الثمانية التابعة للأكاديمية، وهي مديريات وجدة – أنجاد وبركان والناظور والدريوش وجرسيف وتاوريرت وجرادة وفجيج ببوعرفة.

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