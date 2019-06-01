فتح ستة مساجد في شهر رمضان على مستوى عمالة المضيق

هبة بريس - و م ع

قامت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بعمالة المضيق – الفنيدق، خلال الأسابيع الماضية، بفتح 6 مساجد أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأبرزت المندوبية الإقليمية أن مسجدين افتتحا قبيل شهر رمضان بأيام قليلة، بينما تم افتتاح 4 مساجد أخرى مع بداية شهر رمضان، موضحة أن الأمر يتعلق بمسجد جديد البناء، وبإصلاح وتأهيل 5 مساجد أخرى.

ويتماشى بناء مساجد جديدة وتأهيل وإصلاح الموجود منها مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشأن الديني وتمكين المملكة من مرافق روحية تزاوج بين العنصر الوظيفي والعنصر الجمالي.

ويتعلق الأمر بافتتاح مسجد جديد في حي باب سبتة بمدينة الفنيدق، يمتد على مساحة تصل إلى 1100 مترا مربعا ويسع إلى 700 مصلي، ويضم قاعتي صلاة للرجال وللنساء وسكنين للإمام والمؤذن وبعض المرافق الملحقة، حيث تم تمويل تنفيذ المشروع من طرف إحدى الشركات العقارية، وتسليمه إلى مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بينما مولت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشروع ترميم 4 مساجد بالعالم القروي، ويتعلق الأمر بمسجد الدحارش ومسجد العليين ومسجد كدية السلة ومسجد بوزغلال، فيما مول مجلس العمالة مشروع سادسا لتأهيل وبناء صومعة الزاوية الحراقية بالمضيق.

وقد عرفت هذه المساجد إصلاحات هيكلية شملت بناء مرافق صحية جديدة وأجنحة للصلاة خاصة بالنساء وتدعيم أعمدة وأركان المساجد والصوامع واستبدال الأفرشة والتجهيزات، ما سيمكن المصلين من أداء شعائرهم في جو من السكينة والاطمئنان.

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