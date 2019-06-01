ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا بهدفين في شباك توتنهام

هبة سبور – شفيق عنوري

توج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب مواطنه توتنهام، بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب “واندا متروبولتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل هدفي المباراة لصالح وصيف النسخة الماضية، كل من النجم المصري محمد صلاح، من ضربة جزاء في الدقيقة ال2، وديفوك أوريجي في الدقيقة ال87.

وبهذه النتيجة يحصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعد سنوات 1977، 1978، 1981، 1984، 2005.

وفك الألماني يورغن كلوب، النحس الذي لازمه في نهائيات البطولات الأوروبية، بعدما خسر نهائين لمسابقة دوري الأبطال سنة 2013 أمام بايرن ميونخ، و2018 أمام ريال مدريد، إلى جانب انهزامه في نهائي “اليوروبا ليغ”، سنة 2016

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