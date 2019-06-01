فاس.. فرقة الدراجين توقف مشتبه فيه على متن دراجة نارية بتهمة السرقة

نُشر بتاريخ :  2019-06-01 - 20:09
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت فرقة الدراجين المتنقلة التابعة لولاية أمن فاس، عشية يومه السبت فاتح يونيو الجاري، بمحاصرة و ايقاف مشتبه فيه كان يمتطي دراجة نارية في حالة تلبس بتهمة سرقة هاتفين نقالين بالقوة من شابة على مستوى الساحة المجاورة لمحطة القطار وسط المدينة.

وقد تعرفت الضحية على الموقوف، وتم ربط الاتصال بعناصر الدورية الامنية للمداومة ، وتمت إحالة المشتبه فيه على مصلحة الشرطة القضائية، التي عملت على إخضاعه لتدبير تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

وقف بث برنامج “باسم الله أرقيك” على “إم.إف.إم” لمدة أسبوع لعدم احترام الضوابط

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقف بث برنامج “باسم الله أرقيك” على شبكة الخدمات ا…