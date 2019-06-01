فاس.. فرقة الدراجين توقف مشتبه فيه على متن دراجة نارية بتهمة السرقة

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت فرقة الدراجين المتنقلة التابعة لولاية أمن فاس، عشية يومه السبت فاتح يونيو الجاري، بمحاصرة و ايقاف مشتبه فيه كان يمتطي دراجة نارية في حالة تلبس بتهمة سرقة هاتفين نقالين بالقوة من شابة على مستوى الساحة المجاورة لمحطة القطار وسط المدينة.

وقد تعرفت الضحية على الموقوف، وتم ربط الاتصال بعناصر الدورية الامنية للمداومة ، وتمت إحالة المشتبه فيه على مصلحة الشرطة القضائية، التي عملت على إخضاعه لتدبير تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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