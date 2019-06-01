انتحار طفل مغربي بهولندا بسبب زملائه في المدرسة

هبة بريس -

اقدم طفل مغربي، مسمى قيد حياته مروان بنقداد، ويبلغ من العمر 15 سنة، على الانتحار مما خلف حالة من الإستياء لدى سكان منطقة “هيلفرسوم” شمال هولندا، الذين إحتشدوا بالمئات لتقديم العزاء.

وكان القاصر المسمى قيد حياته مروان بنقداد قد تعرض للتنمر والتخويف من قبل زملائه في المدرسة لفترة طويلة، مما ولد له حالة من الاكتئاب قرر على اثرها وضع حد حياته.

وأقيمت جنازة كبيرة لمروان في مسجد الأمل في “هيلفرسوم ” يوم الثلاثاء الماضي، وفي يوم الأربعاء، تجمع قرابة 1000 شخص بمن فيهم العمدة “بيتر برترخس” وممثلون عن مدرسة مروان من أجل العزاء في حديقة بالقرب من منزله.

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