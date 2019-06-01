حادثة سير تعجل بنقل رئيس جهة كلميم للمستشفى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خضع التجمعي عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون، لعدة فحوصات بعد اصابته برضوض على مستوى الصدر، في حادث اصطدام سيارته الخاصة بحاجز صخري، صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطنية رقم1، بنفود دائرة الاخصاص، إقليم سيدي إفني.

وذكرت مصادر ” هبة بريس ” أن التجمعي بوعيدة قد تعرض لاصابة على مستوى الصدر ، في حين اصيبه سائقه وأحد اقاربه بجروح، اللذان كانا معه وقت الحادث، فيما تعرضت السيارة لخسائر مادية جسيمة بسبب قوة الاصطدام مع الصخور .

وموازاة مع ذلك، حضرت السلطات المحلية، ورجال الدرك الملكي لمعاينة الحادث، وتحرير محضر بشأنه.

ولم تعرف أسباب الحادث، هل بسبب النوم أم السرعة وعدم الانتباه، أم صخور وضعت على الطريق .

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