اسبانيا تستعرض قواتها العسكرية بمليلية المحتلة(صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

نظم الجيش الاسباني معرضا عسكريا استعرض فيه المئات من القطع العسكرية اليوم السبت فاتح يونيو ، بمدينة مليلية السليبة والذي ضم دبابات قتالية ودراجات نارية اضافة الى مقطورات وسيارات الاسعاف العسكرية .

الاستعراض العسكري ياتي في اطار احتفال الجيش الاسباني باليوم الوطني للقوات المسلحة ، حيث يتم فيها استعراض قطع عسكرية وتمكين المواطنين من مشاهدتها والاطلاع عليها عن قرب.



وشارك في هذا الاستعراض كتائب من مختلف الافواج العسكرية، كالمجموعة العسكرية رقم 52، وفوج الفرسان الكانتارا رقم 10، وفوج المدفعية المختلطة رقم 32، وفوج المهندسين 8، ووحدة اللوجستيك رقم 24، وكتيبة المقر العام للقيادة العامة لمدينة مليلية المحتلة .

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