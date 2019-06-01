نيران تلتهم غابة سطات وطرق بدائية لاحتواء الوضع

محمد منفلوطي _ هــــــبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن حريقا مهولا اندلع اليوم السبت بالغابة المحيطة بمدينة بمنطقة المزامزة الجنوبية، في ظروف وصفت بالغامضة، قد خلف هلعا وخوفا شديدين بين ساكنة المنطقة ومسؤولي الفضاء الغابوي وعناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان، فيما قاوم الحريق مواطنون بطرق بدائية خوفا من اتساع رقعته.

واضافت مصادرنا، أنه شوهد العديد من ساكنة المنطقة وهم يهرعون صوب الحريق في محاولة منهم لاحتوائه قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية التي وجدت صعوبة بالغة في اخماد النيران بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الاشجار بشكل مكثف التي اعاقت تحركات الشاحنات المحملة بصهاريج المياه.

الحريق المهول استنفرت له مختلف العناصر الامنية من امن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية، فيما تجند العديد من شباب المنطقة بدورهم في تقديم الخدمات التي من شأنها أن تساعد في اخماد النيران الملتهبة.

حادث اليوم يسائل المسؤولين من جديد عن الاستراتيجية المتبعة لصون وحماية الثروة الغابوية من لهيب الحرائق والرعي الجائر.

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