قرارات جريئة لمكتب الجامعة بعد فضيحة رادس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

اتخذ المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارات جريئة تهم القيام بمجموعة من الخطوات في سبيل اعادة الإعتبار لنادي الوداد البيضاوي، بعد الفضيحة التنظيمية التي عرفها لقاء نهائي كأس أبطال افريقيا أمس الجمعة بتونس.

وأكد فوزي لقجع، في ختام الإجتماع الذي تم عقده اليوم السبت، ان الجامعة قررت مراسلة الفيفا واحاطتها علما بجميع الظروف التي احاطت باللقاء، الذي جمع بين الترجي التونسي والوداد الرياضي البيضاوي.

وعبر المكتب المديري عن مساندته المشروعة، لاسترداد فريق الوداد لحقوقه المشروعة ، بشهادة المتتبعين، مضيفا أن ستكون ابتداء من اليوم رهن إشارة الوداد وبتنسيق معه بخصوص هذه القضية داخل دواليب الفيفا والكاف.

وتم تفويض رئيس الجامعة للاتصال يهياكل الكاف من اجل استرداد حقوق الوداد وتجاوز هاته الواقعة الصعبة التي لا تمكن كرة القدم الافريقية من لبلوغ اشواط متقدمة يثول المسؤول المغربي.

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