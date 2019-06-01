التنسيق الاستخباراتي والأمني يحبط عملية تهريب دولي ل568000 “قرقوبية” إكستازي إلى المغرب

هبة بريس – الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من إجهاض عملية تهريب كميات كبيرة من مخدر الإكستازي كانت مخبأة على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من أوروبا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به الجريدة، أن إجراءات التفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة مكنت من حجز 568 ألف ( 568.000) قرص من مخدر الاكستازي، كانت مخبأة بعناية داخل العجلات الاحتياطية لشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب، كانت قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وأضاف المصدر المديري أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة والسائق المساعد، البالغين من العمر على التوالي 48 و26 سنة، واللذين تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية.

وأشار المصدر الأمني ذاته إلى أن إجهاض عملية تسريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية إلى المغرب، يأتي في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة المخدرات، وتحديدا المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة.

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