رونار يهنئ الوداد على مساره الرائع في دوري الابطال

هبة سبور

وجه الناخب الوطني هيرفي رونار التهنئه إلى نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، بعد مساره الرائع في دوري أبطال افريقيا والوصول للمباراة النهائية ،حيت إنهزم بقرار من الكاف الذي منح اللقب للترجي .

ونشر رونار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايس بوك” : ”هنئيا للوداد بمساره الرائع جدا في دوري أبطال إفريقيا.. إنها نهاية حزينة“ مرفوقة بصورة لشعار عصبة الأبطال الإفريقية.

يذكر أن مباراة الوداد والترجي عرفت جدل تحكيمي كبير بعد إلغاء الحكم الغامبي بكاري غاسما لهدف محقق للفريق الأحمر بداعي التسلل، وعدم العودة للفار الذي كان لا يشتغل، واعتبر الاتحاد الإفريقي أن اعتراض الوداد الرياضي هو انسحاب من المباراة، ليتم منح اللقب لنادي الترجي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0