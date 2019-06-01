وفاة رييس نجم ريال مدريد وأرسنال السابق

هبة بريس - وكالات

توفي خوسيه أنطونيو رييس اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا، السبت، في حادث سير، عن عمر 35 عاما.

وأعلن نادي إشبيلية الإسباني، الذي لعب له ريييس سابقا، نبأ الوفاة الصادم لنجم أرسنال الإنجليزي السابق.

وقال إشبيلية في بيان بحسابه على “تويتر”: “لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير”.

وخاض رييس تجارب كروية متعددة، حيث لعب لإشبيلية وأرسنال، إلى جانب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول في إسبانيا، وبنفيكا البرتغالي، فيما كان آخر ناد لعب له هو إكستريمادورا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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