احتجاجات الجزائر تلاحق رئيس الحكومة وهو يطوف حول الكعبة

نُشر بتاريخ :  2019-06-01 - 14:32
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هبة بريس - وكالات

تداول نشطاء على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر رئيس الحكومة الجزائري، نور الدين بدوي، وهو يقوم بالطواف حول الكعبة، فيما يردد شاب جزائري هناك عبارات معارضة له ولحكومته.

وزار بدوي السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة، والدورة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة، كما أدى مناسك العمرة على هامشهما.

وصور شاب جزائري رئيس حكومته وردد عبارات “سوف تغادرون جميعا”، في إشارة إلى جميع الوزراء والمسؤولين الذين شغلوا مناصب في فترة حكم الرئيس السابق بوتفليقة.

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