مصدر رسمي.. تجهيز الفار مسؤولية البلد المستضيف و ليس “الكاف”

هبة بريس – القسم الرياضي

فضيحة عالمية قبل أن تكون كروية تلك التي شهدها ملعب رادس بالعاصمة التونسية مساء أمس في نهائي كأس الأبطال الإفريقية أمام أنظار رئيس الكاف و عدد من مسؤولي الفيفا.

فجأة و بدون سابق إنذار، تم اكتشاف ان شاشة الفار بالملعب لا تعمل بعد ان سجلت الوداد هدف التعادل الشرعي و السليم ، حيث قام أحدهم بكل خبث بقطع حبل الوصل بين الشاشة و غرفة الفار ليتم التحجج بعد ذلك أن التقنية لا تعمل و أن قطعة مهمة من تجهيزات الفار لم تصل بعد.

عذر اقبح من زلة، و عذر يسيء لبلد اسمه تونس قبل كل شيء، حيث و إذا ما حاولنا تقبل هذا الطرح غير المنطقي بتاتا فهذا يسيء لتونس كدولة ذات سيادة بكل امكانياتها المادية و اللوجيتسكية عجزت عن توفير تقنية لا تتطلب الشيء الكثير.

مصدر رسمي معتمد افاد بناءا على نصوص قانونية ان تجهيز تقنية الفار مسؤولية البلد المنظم، حيث ان إدارة النادي المستضيف بتنسيق مع اتحاد الكرة بالبلد المعني هما من يقومان بتوفير كل المعدات التقنية و اللوجيستيكية الضرورية عبر التعامل مع الشركة المكلفة بالنقل التلفزي، فيما تبقى مسؤولية الكاف هي التنسيق التقني و مراقبة السير العادي لتجهيز التقنية.

و اضاف ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان القانون واضح و بالتالي فالاتحاد التونسي و إدارة الترجي مسؤولان أولا عن فضيحة نهائي عصبة الأبطال، كما ان الكاف يتحمل مسؤولية فيما حدث بحكم ان التقنية كانت تعمل بشكل عادي قبل اللقاء و مع بدايته لينقطع البث عن الشاشة المعتمدة بالملعب و الخاصة بالتقنية بشكل مفاجئ بعد تسجيل الوداد للهدف.

و عن إمكانية فوز الوداد بالاعتراض الذي قدمته، شدد ذات المصدر ان الأمور الأن تبقى مطروحة فوق طاولة لجنة الطوارئ بالكاف ، و على الوداد و الجامعة المغربية و كل الضمائر الحية بهذا الجهاز ان تدافع عن حق الوداد و تعيد الحق لأصحابه و توقف مهزلة ستعيد افريقيا سنوات ضوئية للخلف.

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