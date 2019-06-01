الخرطوم تؤكد استدعاء سفيرها لدى الدوحة

هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها لدى الدوحة، للتشاور.

ونشرت الوزارة بيان على موقعها الإليكتروني قالت فيه “تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد أن سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وسيغادر السفير إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، قد ذكرت اليوم أن الأنباء التي تتحدث عن استدعاء السفير عارية تمام من الصحة، لافتة إلى أن السفير أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.

وقالت الخاطر، في تغريدة على موقع “تويتر”، “يتم حاليا تداول خبر عار عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص”.

وتابعت “بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية، كما جرت العادة، بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته”.

وكانت أجهزة الأمن السودانية قد أبلغت، أمس الجمعة، مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وفقا لقناة “الجزيرة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0