التفعيل الرسمي للامازيغية ومضامينه أمام نواب الامة الثلاثاء المقبل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن مضامين التفعيل الرسمي للأمازيغية وتعديلاته ستكون أمام نواب الامة الثلاثاء المقبل من أجل المصادقة عليها .

وكشفت مصادرنا، أن فرق الاغلبية وافقت بالإجماع على التعديلات المشتركة المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذلك قانون المجلس الوطني للغات، المرتقب المصادقة عليه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال الثلاثاء المقبل.

وسبق لوزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن قال أن هذا المشروع يشكل خطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز بلادنا وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي، وذلك في أعقاب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

تحرك ايجابي للبرلمان، بعد أسبوع عن التحفظ على رسم حرف ” تيفيناغ” في الاوراق المالية الوطنية، وهو ما اثار جدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع وأسباب هذا التحفظ .

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