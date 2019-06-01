قناة مصرية :”الكاف منح التتويج للترجي خوفا على سلامة لاعبي الوداد “

هبة بريس – رياضة

قالت قناة النيل الرياضية المصرية، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تتويج فريق الترجي الرياضي التونسي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا خوفا على سلامة لاعبي فريق الوداد البيضاوي وأيضا على طاقم المباراة التحكيمي.

وأضافت القناة المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن المباراة سيتم إعادتها على ملعب محايد، ”ولكن لم يتم إعلان القرار خوفا على لاعبي الوداد وطاقم التحكيم من الجمهور“.

هذا وعرفت جنبات ملعب رادس، أجواء جد مشحونة من قبل الجمهور التونسي الذي أمطر لاعبي فريق الوداد البيضاوي بقارورات الماء الفارغة والمملوءة منها أيضاً، الأمر الذي استعدى من الأمن التونسي الانتشار على طول المدرجات خوفا من تطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، يوم أمس عن عزمه عقد اجتماع مستعجل للمكتب التنفيذي للجهاز، وذالك من أجل تدارس الأحداث التي سجلتها مباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين قوى الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي.

وحسب بلاغ لـ “الكاف”، فإن الرئيس الملغاشي أحمد أحمد، دعا إلى عقد اجتماع مستعجل يوم 4 يونيو (الاثنين المقبل)، على إثر الأحداث التي عرفتها المباراة التي لم تكتمل بعد مطالبة لاعبي الفريق الأحمر بتقنية ”الڤار“ للتحقق من هدف شرعي اعتبره الحكم سجل في وضعية تسلل.

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