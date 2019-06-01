هل فشلت الدبلوماسية المغربية في حماية جمهور الوداد والاعبين بتونس ؟ …خبير يوضح

هبة بريس – رياضة

تطور النقاش حول ما حدث يوم أمس بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس، وما تعرض له جمهور فريق الوداد البيضاوي خلال رحلته من تعنيف وترهيب، إلى نقاش قانوني يلامس الأعراف الديبلوماسية ويطرح الأشكال عن دور الديبلوماسية المغربية في فرض قوتها وشخصيتها من أجل حماية رعاياها بدول الخارج.

رشيد لزرق خبير القانون الدستوري، كشف في حديث مع جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بأنه يقوم مبدأ الحماية الدبلوماسية على أن كل من أضر بمواطن المغاربة فهو يضر بالدولة المغربية، ومن واجب الدولة أن تحمي مواطينها.

وأضاف لزرق بأن هذا المبدأ التي استقر العمل به، يعتبر من الأسس الرئيسية للعلاقات بين الدول. ورغم بروز معاهدات حقوق الانسان التي تمنح الفرد حقوقاً لا تلزم دولة الفرد فقط، بل تلزم الدول الأخرى دون حاجة إلى تدخل دولة الفرد الوطنية، إلا أن الحماية الدبلوماسية تظل إجراء في القانون الدولي التي ينبغي لدولة المغربية إعماله لضمان المعاملة العادلة لمواطنين المغاربة في الخارج.

و بالتالي ما شهدته، تونس من اعتداءات على الجماهير الودادية والذي امتد الى بعض لاعبي فريق الواد البيضاوي، يستوجب على الدولة المغربية تفعيل مبدأ الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة في التراب التونسي، باعتباره من أهم المبادئ التي يمكن الاستعانة بها للدفاع عن مصالح المغرب .

وختم لزرق بأنه ومن هنا فإن فمن الناحية القانونية فإن سفارة المغرب في تونس ملزمة بتوفير درجة من الحماية القانونية لمواطن المغاربة في التراب التونسي ، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) :” تقوم البعثات الدبلوماسية بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.

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