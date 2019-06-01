وقفة احتجاجية لساكنة مدينة فاس أمام مقر “البيجيدي” تربك العمدة الأزمي

ع محياوي – هبة بريس

بشكل مفاجئ و دون سابق اندار، حركات احتجاجية شعبية صاخبة لفعاليات جمعوية و سياسية قادها سكان أحياء المدينة مقاطعة جنان الورد بفاس في تجمهر كبير ، ضد العدالة و التنمية و مجلس عمدة فاس بسبب الاحتقان الاجتماعي و الاقتصادي و الوعود الفاشلة في التدبير و التسيير ضد العدالة و التمية و مجلس عمدة فاس ، انطلقت شراراتها بالساحة المجاورة لمقر حزب العدالة والتنمية، عشية يوم أمس الجمعة 31 ماي 2019 ، هذا في الوقت الذي كان مقررا أن يترأس فيه أحد نواب العمدة لقاء تواصلي مغلق بمقر الحزب لأتباع الحزب فقط حسب تعبير المحتجين .

وقد رفع المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات مناوئة لتدبير حزب “المصباح” لشؤون المدينة، وحملوا يافطات تنتقد تصريحات للعمدة الأزمي سابقا قال فيها إن “فاس بخير”، هذا في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة العلمية تدهورا لا مثيل له على جميع المستويات بسبب الاحتقان الذي تعرفه مدينة فاس، فضلا عن الركود الاقتصادي، وتسريح العديد من المعامل لعمالها، وتردي خدمات النظافة، ومشاكل في الإنارة العمومية، واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين لاحتلالهم كل الأرصفة بشوارع فاس و أمام أعين الجهات المسؤولة ، إضافة إلى البطالة والتدهور الأمني حسب تعبير المحتجين…

هذا وقد وجد حزب المصباح نفسه أنه سيقع في مواجهة مباشرة مع المحتجين بسبب محاصرتهم مقر الحزب ففضلوا عدم اجراء اللقاء ، بينما تنامت الانتقادات الموجهة ضدهم بسبب أزمة غير مسبوقة تعيشها المدينة، والتي وصلت إلى ارتداء بعض الفعاليات لأقمصة “حداد” أعلنت وفاة المدينة.

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