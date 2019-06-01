“التحالف” يدق ناقوس الخطر حول وضعية القاصرين المغاربة باسبانيا

هبة بريس

دق التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات ناقوس الخطر حول وضعية الآلاف من القاصرين المغاربة المتواجدين في مركز الايواء باسبانيا.

وأفاد التحالف في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة عنه، أنه “وفي إطار اختصاصه كإطار حقوقي دولي يعنى بقضايا حقوق الإنسان من ضمنها حقوق المهاجرين والقاصرين ومن هم في وضعية صعبة؛ فقد عاين التحالف خلال السنتين الآخيرتين التحاق عدد مهم من القاصرين المغاربة غير مرفقين بالديار الإسبانية يزيد عددهم بكتالونيا وحدها حسب آخر الإحصائيات عن5000 قاصرة وقاصر ،قاطنين بمراكز الإيواء”.

و عند وصولهم للمراكز المذكورة، يضيف ذات البلاغ، “يتم إلحاقهم بالقنصليات التابعة لكل مدينة لتحديد هويتهم كما يفتح ملف لكل قاصر، فيتم بعده إرسال ملفهم إلى وزارة الخارجية المغربية للتحري عن هويتهم، إلا أنه يقع تباطؤ في الجواب من قبل السلطات المغربية،؛ مما يجعل أغلبية القاصرين وخصوصا من أكملوا سن 18 في وضعية جد صعبةل تزويدهم بأوراق الإقامة والعمل لكون هويتهم غير محددة بجواز سفر والذي لم يحصلوا عليه نتيجة عدم إسراع السلطات المغربية للقيام بتزويد نظيرتها الإسبانية بما يثبت هويته”

وأضاف بلاغ التحالف الذي ترأسه عائشة الكرجي، أنه “في غالب الأحيان تجد القاصرة أو القاصر نفسه في الشارع دون مأوى ولا عمل بعد إخراجه من مراكز الإيواء نتيجة بلوغه سن الرشد…”

وأشار ذات البلاغ، أن التحالف راسل الوزاراة المعنية وهي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني قصد التسريع في إنجاز الإجراءات المذكورة لإنقاذ هؤلاء الأطفال مما يعانونه في الشارع بدون مأوى ولا عمل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0