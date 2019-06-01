هل ينجح خبث “التوانسة” و مؤامرتهم في الإطاحة بأحمد و لقجع من الكاف؟

هبة بريس – الدار البيضاء

فضيحة عالمية بكل المقاييس ستسجل في الصفحة السوداء لتونس، الدولة ذات السيادة، الدولة التي بكل امكانياتها و طاقاتها عجزت عن توفير و تجهيز تقنية الفار التي لا تتطلب الشيء الكثير، هذا إذا ما حاولنا فعلا تقبل النظرية التي خرج بها “التوانسة” فجأة بخصوص ان قطعة من الفار لم تصل بعد للملعب.

خبث كبير أظهره مسؤولو الترجي التونسي بتواطؤ مع ممثلي بلدهم بالأجهزة الكروية، و كل هذا يدخل في خانة حرب الكواليس التي انطلقت منذ تقوى النفوذ المغربي داخل أروقة الكاف و منذ تولي لقجع مهام رئيسية بالجهاز الكروي الأول قاريا.

نفوذ المغرب و لقجع لم يرق التوانسة الذين لطالما استفادوا من تواجدهم بمركز القرار سواءا ذاتيا او لتغليب مصالح فرقهم و بلدهم، و بالتالي كان بديهيا ان يبحثوا عن الثغرات لوقف نفوذ المغرب و لما لا قلب اوراق الاتحاد من جديد.

المؤامرة التونسية و الخبث الكبير في لغة الكواليس تعامل معهم الجانب المغربي و رئيس الكاف بحسن نية ، حيث سهر التوانسة على محاولة إظهار ان ولاية أحمد احمد اسوء من سابقاتها و عملوا على نشر الشائعات و الاتهامات بالفساد و الرشوة و غيرها من الأمور داخل لجان الكاف.

و استغل التوانسة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية و الذي يشاهده العالم بأسره لمحاولة الإساءة للكاف، حيث و في مشهد مقزز لا يمت للروح الرياضية بصلة تم قطع البث عن شاشة تقنية الفار بالملعب و التحجج ان قطعة تقنية لم تصل من الكاف لتشغيل الجهاز.

عذر أقبح من زلة مع الأسف تم الترويج له بشكل واسع النطاق خاصة ان الشائعة و المعلومة الخاطئة تنتشر بسرعة وسط دولنا العربية و ذلك في محاولة نجحت بشكل كبير لإضعاف الكاف الذي تم الترويج مسبقا له ان قوته يستمدها من المغرب.

الآن و بعد ان انكشفت ألاعيب التوانسة و اتضحت مخططاتهم، بات حريا على رئيس الكاف ان يتعامل بالصرامة و الحزم المطلوبين خاصة ان سمعته الشخصية أولا في المحك و الجهاز الذي يشرف على رئاسته قاب قوسين او أدنى من التفكك في ظل كل الفضائح التي باتت تلاحقه و التي اغلبها مدبر من “خونة الداخل” بالجهاز ذاته الذين يقومون بتصفية حساباتهم مع مسؤولي الكاف و الضحايا كثر و من بينهم الوداد الرياضي.

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