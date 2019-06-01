سويسرا .. مسلح يقتل رهينتين وينتحر في زيورخ

هبة بريس - وكالات

قتل رجل سويسري يبلغ من العمر 60 عامًا، رهينتين ثم انتحر، بعد مواجهة استمرت 3 ساعات أمس الجمعة.

وقالت الشرطة في زيورخ إن ”المسلح الذي لم تذكر اسمه احتجز امرأتين 34 و38 عامًا، في شقة سكنية جنوب غرب المدينة؛ مما دفع الشرطة لإعلان التأهب بعدما هدد بإطلاق النار عليهما ما لم ينسحب رجال الأمن“.

وأضافت الشرطة أنهم ”سمعوا صوت إطلاق رصاص بعدما أعلن الرجل أنه سيستسلم في غضون عشر دقائق“، لافتة إلى أن ”رجال الأمن اقتحموا الشقة السكنية وعثروا على الأشخاص الثلاثة مصابين بإصابات خطيرة وتوفوا جميعًا في مكان الحادث.

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