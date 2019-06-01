الألاف يستقبلون الوداد بالمطار تحت شعار “رفعتم رأس المغاربة عاليا يا أبطال”

هبة بريس – الدار البيضاء

حطت الطائرة التي أقلت بعثة الوداد من تونس صبيحة اليوم في حدود الساعة السادسة و النصف بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

و وجد لاعبو الوداد و الوفد المرافق لهم ألاف الجماهير المغربية التي كانت بانتظارهم في باحة مطار محمد الخامس، حيث تم استقبالهم استقبال الأبطال بالورورد و الشماريخ.

و هنأت الجماهير الودادي لاعبي الفريق الأحمر على رجوليتهم و موقفهم التاريخ ضد الفساد و الظلم الذي تعرض له النادي برادس أمام أنظار رئيس الكاف و كل العالم الذي شاهد مهزلة ستعيد إفريقيا عشرات السنوات للخلف.

و ردد أنصار الحمراء و البيضاء عشرات الأغاني و رفعوا شعار “رفعتم رأس المغاربة عاليا ايها الأبطال”، فيما يتوقع ان تشهد مباراة الثلاثاء بين الوداد و خريبكة حضورا جماهيريا قياسيا.

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