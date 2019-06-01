تارودانت: مرضى و موظفو مستشفى أولاد تايمة يحتجون على جودة الوجبات المقدمة لهم

محمد ضباش - هبة بريس

حسب مصادر خاصة لهبة بريس، فقد خاض مرضى وموظفو مستشفى القرب بأولاد تايمة، مساء يومه الجمعة 31 ماي 2019، شكلا نضاليا أوليا من خلال التخلي عن الوجبات الغذائية المقدمة لهم أمام باب إدارة المؤسسة، وذلك تنديدا بتردي الخدمات المقدمة من طرف الشركة الموكل لها تقديم الوجبات الغذائية داخل المستشفى، وعدم احترامها لشروط ومعايير دفتر التحملات المتفق عليه في هذا الصدد.

وحسب ذات المصادر فمرضى مستشفى القرب بأولاد تايمة والعاملين به يعيشون معاناة حقيقية بسبب سوء جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم أثناء مدة استشفائهم وعملهم بهذه المؤسسة الصحية، بسبب العشوائية و سوء التدبير الذي يطغى على مطبخ المستشفى.

إذ لا تقدم الشركة المسؤولة على المطبخ سوى الفُتات سواء للمرضى و حتى للعاملين، ضاربة بذلك عرض الحائط كل ما جاء في دفتر التحملات الذي يجمعها بوزارة الصحة ومصالحها الخارجية، ومن بين الخروقات التي رصدتها اللجنة المكلفة بمتابعة أنشطة المطبخ، تقديم الأكل في صحون و أواني متسخة سواء للمرضى و الموظفين، و توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ( على غرار ما وقع يوم 24 ماي) و هو ما يشكل تهديدا لصحة وسلامة مستهلكها، كما لا يتم احترام ما جاء في دفتر التحملات بخصوص عدد العاملين بالمطبخ و المحدد في 6، حيث لا توظف الشركة سوى عاملين اثنين يعملان بعشوائية و يقومان بطهي و توزيع الوجبات على هواهم دون أدنى احترام لتوقيت الوجبات و كميتها و جودتها، مع الإشارة أن وجبات العشاء يتم طهيها خلال شهر رمضان صباحا لتبقى في رفوف المطبخ إلى أن يتم توزيعها بعد منتصف الليل، كل هذا يتم في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الشركة المعنية رغم كثرة الشكايات الموجهة لها في هذا الصدد.

هذا ووجه المحتجون نداءهم إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها السيد وزير الصحة، بضرورة إيفاد لجنة للتقصي في الموضوع، ووضع حد لهذا الاستهتار والفساد الذي يعرفه المستشفى، والذي يهدد صحة وسلامة المرضى والعاملين على حد سواء داخل هذه المؤسسة العمومية التي كان يتوجب أن تكون نموذجا لمعايير الصحة والسلامة والجودة الخدماتية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0