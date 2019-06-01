مهزلة الترجي في حق الوداد تدفع الكاف لعقد اجتماع طارئ

هبة بريس – الرباط

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن عزمه عقد اجتماع مستعجل للمكتب التنفيذي للجهاز، وذالك من أجل تدارس الأحداث التي سجلتها مباراة إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين قوى الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي.

وحسب بلاغ لـ “الكاف”، فإن الرئيس الملغاشي أحمد أحمد، دعا إلى عقد اجتماع مستعجل يوم 4 يونيو (الاثنين المقبل)، على إثر الأحداث التي عرفتها المباراة التي لم تكتمل بعد مطالبة لاعبي الفريق الأحمر بتقنية ”الڤار“ للتحقق من هدف شرعي اعتبره الحكم سجل في وضعية تسلل.

وتوجت الترجي الرياضي التونسي بطلاً للمسابقة بعد إصرار الوداد البيضاوي على تشغيل تقنية فيديو الحكم المساعد VAR، بعد رفض الحكم غاساما للهدف.

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