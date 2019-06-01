فضيحة.. الاتحاد الإفريقي يهدي الترجي دوري أبطال إفريقيا

هبة بريس - شفيق عنوري

أهدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لقب دوري أبطال إفريقيا، للترجي التونسي، بعد فضيحة تحكيمية غير مسبوقة في الملاعب العالمية.

وعرفت المباراة مجزرة تحكيمية في حق الوداد، بعدما حرمه الحكم الغامبي بكاري غاساما من هدف مشروع في الدقيقة ال61، سجله اللاعب وليد الكرتي، وذلك بداعي وجود تسلل خيالي.

وطالب لاعبو الوداد بالعودة لتقنية الفيديو للتأكد من قرار الحكم، وهو ما رفضه بداعي عدم وجود التقنية في الملعب الأولمبي برادس، وهو ما ينافي القرار الرسمي للاتحاد الإفريقي باعتماد “الفار” في مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وخلف عدم وجود تقنية الفيديو بالملعب احتجاجات واسعة من طرف لاعبي ومسؤولي الوداد، الذين رفضوا العودة لخوض اللقاء قبل احتساب الهدف، الذي بينت الإعادات التلفزيونية أنه صحيح بدون أي شك.

وبعد أزيد من ساعة من التوقف، أعلن الاتحاد الإفريقي، في خطوة غريبة، تتويج الترجي باللقب الإفريقي الرابع في تاريخه.

يشار إلى أن المباراة توقفت عند الدقيقة ال62، والنتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف نظيف، علما أن موقعة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل 1-1.

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