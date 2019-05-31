الترجى ضد الوداد.. إلغاء هدف” ودادي ” يتسبب فى إيقاف المباراة

نُشر بتاريخ :  2019-05-31 - 23:04
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هبة بريس ـ رياضة

ألغى الحكم الجامبى باكارى جاساما هدفا صحيحا لفريق الوداد فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء، فى مرمى فريق الترجى التونسي، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب “رادس”، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ورفض الحكم الجامبى مشاهدة لقطة الهدف عبر تقنية الفيديو “الفار”، مما أثار غضب لاعبو فريق الوداد وجهازهم الفنى، الذين اعترضوا عدم رؤية حكم المباراة للقطة الهدف.

جدير بالذكر أن الترجى التونسى أنهى الشوط الاول من المباراة متقدما بهدف نظيف سجله يوسف البلايلى فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

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