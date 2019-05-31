ايطاليا: مصرع مهاجرين مغربيين في حادث سير بنواحي فاينزا شمال البلاد

نُشر بتاريخ :  2019-05-31 - 22:44
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هبة بريس ـ و م ع

لقي مهاجران مغربيان مقيمان في إيطاليا مصرعهما في حادثة سير وقعت بنواحي فاينزا شمال البلاد.

وأوضحت مصالح القنصلية العامة للمملكة في بولونيا أن الضحيتين و هما إبراهيم ح”، (31 عاما) وخطيبته “ماريا ش” ( 27 عاما)، لقيا حتفهما أول أمس الأربعاء ، جراء انحراف سيارة كانا على متنها عن الطريق السيار وانقلابها في منعرج خطير.

و أضاف نفس المصدر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحادث نجم ، حسب السلطات الإيطالية، عن سوء الأحوال الجوية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم نقل جثماني المواطنين المغربيين إلى مسقط رأسهما بابن حمد وبخريبكة في بداية الأسبوع القادم.

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