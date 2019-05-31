السعودية تودع مونديال الشباب

هبة بريس ـ رياضة

خسر المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، أمام نظيره البنمي، ليودع بذلك بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً المقامة في بولندا.

وخسرت السعودية بهدف مقابل هدفين لبنما في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة الدولية.

وسجل ثنائية بنما أكسل ماكنزي، ودييغو فالانتا، في الدقيقتين 7 و78، في حين جاء هدف السعودية الوحيد عبر فراس البريكان في الدقيقة 53.

وفي تعليقه على الخسارة، قال الإعلامي الرياضي السعودي أحمد العجلان: “قبل أن نتحدث عن المدرب واللاعبين يجب أن نعرف بأن اتحاد القدم كان سلبياً معهم”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: إنه “تجاهل طلبات المدرب للمعسكر والمباريات وكان ضعيفاً أمام الأندية التي رفضت انضمام لاعبيها للمعسكر”.

وكان المنتخب السعودي قد خسر في مستهل مشواره بالبطولة أمام نظيره الفرنسي بثنائية نظيفة، السبت الماضي.

وفي مباراة ثانية، فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المالي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المجموعة ذاتها.

وأحرز ثلاثية فرنسا، ميكائيل كويسانسي وموسى ديابي من ضربة جزاء وأمين غويري في الدقائق 12 و65 و87.

في حين جاءت ثنائية مالي عبر سيكو كواتا وعثمان دياكيتي في الدقيقتين 14 و90.

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