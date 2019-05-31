انقلاب سيارة تابعة للأمن الوطني بتطوان

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

شهد شارع واد سبو (عين خباز) بمدينة تطوان حادثة سير تسببت فيها شاحنة “الديباناج” كانت تنقل سيارة خاصة بالأمن الوطني الى مرآب الاصلاح الموجود تحت الدائرة الأمنية بنفس المنطقة.

وحسب مصادر مطلعة فإن الحادثة وقعت بعد أن تفكك حزام سيارة “الديباناج” المتصل بسيارة الامن، ما جعلها تهوي بسرعة في منحدر طرقي ، وانقلابها بالاضافة الى انقلاب سيارة أخرى من نوع “كولف” بعد أن ارتطمت بها.

الحادثة لم تخلف أي اصابات في صفوف الأرواح، فيما تم تحرير محضر في الواقعة من طرف الجهة المختصة.

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