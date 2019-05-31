التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس المنافسة تغضب مغاربة

هبة بريس ـ الرباط

نقاش مستفيض وجدل واسع أثاره الكشف عن قيمة التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس المنافسة والتي نص عليها مرسوم تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بين من اعتبر أنها ضخمة ومن رأى أنها مناسبة .

تعليق فيسبوكي قال صاحبه أ “هذي هي المنافسة وإلا فلا، من ينافس مجلس المنافسة على التعويضات”، وأضاف “شكرا العثماني راك غادي فالخسران 5714 درهم عن كل اجتماع وخا يكونوا غادي يجتمعوا باش يسدوا ثقب الأوزون”.

فيسبوكي آخر قال إن “الحكومة تمتع أعضاء مجلس المنافسة بتعويضات خيالية” ونشر قيمتها، قبل أن يردف معلقا “والفلاحة في سهل كارت تحترق بسبب الجفاف منذ 2011 والفلاحين يستغيثون ولا مغيث شكرا لدولتنا وحكومتنا ومؤسساتنا”.

وينص المرسوم المذكور على تقاضي نواب الرئيس المزاولين لمهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62618 درهما ، كما يتقاضون تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، تصل إلى 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم بالنسبة للمأموريات بالخارج.

أما بالنسبة للأعضاء المستشارين في المجلس، فينص المرسوم على تقاضيهم تعويضات جزافية خام تصل إلى 17143 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.

كما يتقاضون 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

إلى جانب ذلك ينص المرسوم على تقاضي الأعضاء المستشارين الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقره بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا قدره 700 درهم.

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