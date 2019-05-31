مدريد تستضيف نهائي أبطال أوروبا للمرة الخامسة

هبة بريس ـ رياضة

نالت العاصمة الإسبانية مدريد شرف استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستجمع السبت الثنائي الإنجليزي ليفربول وتوتنهام للمرة الخامسة في التاريخ.

وسبق لمدريد أن استضافت نهائي أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” عام 1957 بين فريقي ريال مدريد وفيورنتينا الإيطالي، وانتهى بفوز الملكي بثنائية نظيفة.

وأقيم نهائي أبطال أوروبا على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” للمرة الثانية في عام 1969 بين فريقي ميلان الإيطالي وأياكس امستردام الهولندي؛ حيث انتهى بفوز الأول بأربعة أهداف لهدف.

وللمرة الثالثة في التاريخ احتضن ملعب “سانتياغو بيرنابيو” النهائي القاري عام 1980 الذي جمع بين فريقي نوتنغهام فورست الإنجليزي و هامبورغ الألماني، وانتهى وقتها بفوز الأول بهدف نظيف

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