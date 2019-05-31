بنشماس : الحزب يعيش أزمة ولايمكن ان نغطي الشمس بالغربال ” (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي ـ هبة بريس

اعترف حكيم بنشماس الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة بان الحزب يعيش ازمة قائلا “الحزب يعيش حقا أزمة ولايمكن ان نغطي الشمس بالغربال ” حسب تعبيره ، قبل ان يستدرك بالقول ان الاصالة والمعاصرة قادر على تخطي هذه الظرفية .

واضاف بنشماس خلال لقاء تواصلي جمعه بمناضلي ومناضلات الحزب بمدينة تطوان ان الحزب سيمجح في تجاوز ما وصفه بالامتحان وان قيادة الحزب مصممة على المضي في توطيد قواعد الشرعية والقانون الذي يؤطر الجميع ، مضيفا ان الحزب “قشابتو واسعة” ويسع الجميع من منطلق التعدد والتنوع .

واردف بنشماس ان مايعيشه حزب “الجرار” يكتسي جوانب ايجابية وسلبية في نفس الوقت لانه بصدد مرحلة مخاض ستتوج بانبعاث جديد ، قائلا :” ميمكنش يكون عندنا الوجه نمشيو عند لمغاربة ونقنعوهوم بالانخراط في العمل السياسي اذا مكنتش عندنا الشجاعة الاخلاقية والسياسية ونقولو بوجهنا نرفوع اننا اخطانا في الكثير من المستويات ..مضيفا ان العبد خطاء ” .

وحول غياب قيادات وازنة عن لقاء الحزب بمدينة تطوان ، تفادى بنشماس الاجابة عن سؤال الموقع ، قائلا :” انا لبيت الدعوة ديال الاخوان اسأل منظمي اللقاء ..وعن اي غياب للقيادات تتحدث ..”

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