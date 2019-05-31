مجلس أمينة بوعياش يواصل استقبال أمهات وعائلات معتقلي أحداث الحسيمة

هبة بريس ـ الرباط

تواصل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استقبال أمهات وأفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، حيث انعقد مساء الخميس 30 ماي 2019 بمعهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان رابع لقاءات هذه المبادرة.

هذه اللقاءات انطلقت في العشرين من ماي الجاري بلقاء مع رئيس جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، أحمد الزفزافي، ومجموعة من أمهات، وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وجرادة

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أعلنت في 12 من شهر أبريل أن المجلس سيستقبل أمهات، وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وجرادة للإنصات إليهم، والتفاعل معهم.

يذكر أن اللقاء الأخير، الذي جمع جمعية “ثافرا” لعائلات معتقلي حراك الريف، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش، مثل حدثا، رأى فيه الكثيرون نقطة تحول في التعاطي مع قضية معتقلي حراك الريف، وسط حديث عن احتمال توفر المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، على ضوء أخضر للدخول في وساطة في هذا الملف.

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