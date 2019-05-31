حافلة لمشجعي الوداد البيضاوي تتعرض للرشق بالحجارة بـ “تونس”

هبة بريس ـ رياضة

تعرضت حافلة تقل عددا من مشجعي نادي الوداد البيضاوي، وصلوا صباح اليوم الجمعة إلى تونس، لمتابعة مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الافريقية لكرة القدم، التي ستجمع مساء اليوم، بالملعب الأولمبي برادس بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الوداد، للرشق بالحجارة.

وذكرت مصادر أمنية أن هذا الحادث وقع على الطريق السيار تونس- سوسة، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف المواطنين المغاربة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات التونسية تعمل على ضمان سلامة 250 مشجعا يوجدون بسوسة (200 كلم عن العاصمة)، والذين تنقلوا إلى تونس من أجل مساندة ناديهم.

وكان أربعة من أنصار نادي الوداد البيضاوي قد تعرضوا، أمس الخميس، لاعتداءات عنيفة لدى خروجهم من فندق بمنطقة قمرات (ضاحية تونس العاصمة).

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