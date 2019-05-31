“الهاكا” تعاقب إذاعة “إم إف إم” بسبب برنامج عن “الرقية الشرعية”

هبة بريس ـ الرباط

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارا يقضي بمعاقبة إذاعة “إم إف إم” الخاصة، على خلفية برنامج للرقية الشرعية يسمى ” بسم الله أرقيك”.

القرار الذي اتخذته “الهاكا” جاء بناء على شكاية تقدمت بها “الجمعية المغربية لحقوق المستهلك” ضد البرنامج المذكوره.

وعليه قررت الهيئة وقف بث شبكة الخدمات ” إم.إف.إم “، خلال التوقيت الاعتيادي للبرنامج “باسم الله أرقيك” ، لمدة أسبوع، لعدم احترام الشركة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالضوابط المؤطرة للبرامج الصحية.

وقالت الهيئة في نص قرارها إن الإذاعة استضافت في حلقات 5 و12 و14 مارس 2019 ،من برنامج “باسم الله أرقيك”، الضيف القار الذي قدمته بصفته “مختص في طب الأعشاب وعلاج أمراض السحر والعين”، الذي عمل على تشخيص بعض الحالات المرضية للمستمعين، واقترح حلول علاجية لها، عبارة عن خلطات أعشاب و ماء الرقية، وذلك دون اعتبار للمنظومة القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وكانت “الجمعية المغربية لحقوق المستهلك” قد تقدمت بشكاية “للهاكا” بشأن هذا البرنامج، أشارت فيها أنه يشيد بالشعوذة ويستغل جهل وضعف بعض المستهلكين ، مما قد يلحق الضرر بمصالهم المادية وسلامتهم الصحية، بشكل يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.

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