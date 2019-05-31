أمن مراكش يوقف افراد عصابة متورطة في سرقة مبلغ مالي مهم‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في ظرف قياسي، من فك لغز سرقة بالكسر شملت مبلغا ماليا مهما،حيث كثف خلالها الباحثون، مدعومين بعناصر الشرطة التقنية والعلمية، أبحاثهم بعدما تقدم الضحية بشكاية ضد مجهول، وقد مكنت الخبرات التقنية والعلمية المعتمدة في النازلة وكدا التحريات الموازية من تحديد هوية المشتبه فيه، وبالتالي إيقافه.

الفاعل اعترف بتنفيذه لعملية السرقة من داخل منزل الضحية بعد أن تمكن من الولوج إليه باستعمال نسخة من مفتاح باب المنزل الذي سلمه إياه شريكه الذي يعمل مستخدما لدى الضحية، قبل ان يعمد إلى كسر دولاب والاستيلاء على المبلغ المذكور.

عملية الإيقاف شملت كذلك شريكه الذي أقر بتسليم نسخة من مفتاح شقة مشغله للفاعل الرئيسي الموقوف والذي تولى شد انتباه الضحية بإحدى الضيعات الفلاحية.

نتائج البحث خلصت إلى أن الفاعل يحتفظ بجزء كبير من المبلغ المسروق بمنزل أحد أقاربه حيث شكل موضوع حجزبعد إجراء التفتيشات اللازمة.

ثم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل حاجيات البحث والتقديم، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما تم إسترجاع الضحية للمبلغ المالي فيما يبقى البحث متواصلا في النازلة.

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