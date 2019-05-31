صادم .. عصابة اجرامية تعترض سبيل “مخزني” وعشيقته وتتناوب على اغتصابهما بالخلاء

هبة بريس

تعرض مساء أول أمس الاربعاء، رجل من القوات المساعدة رفقة عشيقته التي كانت تعمل كصيدلانية بإحدى الصيدليات بمدينة إبن أحمد ، للسرقة والاغتصاب بالخلاء.

وحسب مصدر محلي، فقد كان المعنيين بالأمر على متن سيارة من نوع ( كولف ) في جلسة حميمية، بملتقى الطرق العادية التي تفصل بين مداري مدينة إبن أحمد و جماعة سيدي الذهبي بالقرب من مقبرة اليهود المغاربة، بعد وجبة الافطار، قبل أن يتعرضا لمداهمة من طرف عصابة إجرامية تتكون من أربعة عناصر و فتاة متخصصة في السرقة تحت العنف و اعتراض سبيل المارة.

وقام أفراد العصابة، وفق ذات المصدر، بتكبيل “المخرني” على مستوى اليدين و تناوبوا على هتك عرض الصيدلانية بالتناوب أمام عينيه ، و بعد الانتهاء من العشيقة فعلوا نفس الشيء للعشيق بتكبيل أيدي عشيقته و تناوبوا كذلك على هتك عرضه، و سرقة ما بحوزته من أموال و مفتاح أبواب السيارة، اضافة الى بطاقة بنكية تعود للفتاة.

و أضاف ذات المصدر، أن الضحيتين وضعا شكاية لدى المصالح المعنية، حينها تحركت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بإبن أحمد برئاسة رئيس الضابطة القضائية في حملة تمشيطية، قبل أن تتمكن في وقت وجيز من فك خيوط الجريمة و من التعرف على بعض عناصر هذه العصابة الإجرامية الذي يقطن بدوار أولاد احليمة الحجام الذي اعترف على التو بباقي الجناة ، حينها انتقل رئيس الضابطة القضائية رفقة بعض العناصر إلى مدينة سيدي حجاج ، و بخطة محكمة تم إلقاء القبض على باقي المتهمين معية مرافقتهم و تمكنت من الوصول إلى عدة محجوزات و مجموعة من الأليمة التي يخفون بها وجوههم أثناء المداهمة ، بما فيها مفتاح سيارة المخزني الذي اعترف الجناة بوضعه بإحدى قنوات الصرف بدوار أولاد احليمة الحجام.

هذا و قد تم وضع الجميع تحت أنظار الحراسة النظرية في انتظار الاستماع الى المخزني و عشيقته و تعميق البحث مع عناصر العصابة و تقديمهم أمام جنايات سطات ، لكي تقول كلمتها فيهم .

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