إعتقال بطلي شريط الاستحمام في “الطوبيس”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد الضجة التي أحدثها شريط فيديو تداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله شابان وهما يستحمان في حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة ” ألزا”، قالت مصادر الجريدة أنه جرى توقيفهما اليوم الجمعة، وإحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة بإنزكان .

الشابين الموقوفين بحسب معلومات الجريدة هم ثلامذة يتابعون درستهما بمستوى بكالوريا يتحدران من أيت ملول انزكان ، كانا يوم الاربعاء الماضي متوجهين الى شاطئ مدينة أكادير، قبل أن يشرعان وهما شبه عاريين في “الإستحمام” داخل الحافلة وهي تقل راكبين على متنها، غير آبهين لتواجد أناس آخرين في منظر غريب.

كما يظهر الفيديو الأشخاص وهم يفرغون الماء على أجسامهم، ويغتسلون من الصابون باستعمال معدات الإستحمام، و كأن الأمر يتعلق بحمام بلدي أو دوش ولا علاقة له بحافلة للنقل العمومي نهائيا.

فيديو أثار استياء نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ليصفوه ب”البسالة” و”قلة مايدار”، فيما إعتبره الكثيرين إستخفافا وإستهتارا بالزبناء، رافضين هذا التصرف العبثي جملة وتفصيلا، مطالبين شركة النقل العمومي ” ألزا” بمدينة أكادير وانزكان بتكثيف مراقبة حافلتها.

وكانت الشركة بحسب مصادرنا، قد وضعت شكاية لدى المصالح الامنية بهذا الخصوص، في حين ينتظر أن توجه تهمة ” الاخلال بالحياء العام” للشابين الموقوفين.

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