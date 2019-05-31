الفيفا يستبعد الحكم المصري جريشة من مونديال الشباب

هبة سبور – متابعة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، على خلفية الاخطاء الفادخة التي وقع فيها في مباراة الوداد الرياضي ضد ضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسب مصادر صحفية فالحكم جريشة عقد جلسة مع ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، لمعرفة مصيره بعد عقوبة الكاف، خاصة في ظل عدم حصوله على إدارة أي لقاء بمونديال الشباب.

وأبلغ ماسيمو بوساكا، جهاد جريشة بأنه لن يستطيع منحه إدارة أي مباريات في المونديال، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإيقافه.

وأشارت المصادر أن جريشة تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، وأبلغهم بأنه سيغادر بولندا وسيعود إلى مصر، في ظل عدم حصوله على إدارة أي مباريات.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن عبر بيان رسمي، تقدمه بالتماس للكاف، من أجل رفع الإيقاف عن جهاد جريشة.

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