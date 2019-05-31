بتعليمات ملكية .. لوديي يستقبل وزير التجارة الدولية البريطاني

هبة بريس

بتعليمات ملكية سامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة بمقر هذه الإدارة، ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن ليام فوكس كان مرفوقا، خلال هذا اللقاء، بوفد مهم ضم بالخصوص السيدة إيما واد-سميث، المفوضة السامية المكلفة بالتجارة للقارة الإفريقية، وطوماس رايلي سفير بريطانيا المعتمد بالرباط.

وأعرب المسؤولان، خلال مباحثاتهما، عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في العديد من المجالات. وفي هذا الصدد، ثمنا إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكتين سنة 2018 ، والذي يشمل الأبعاد السياسية- الدبلوماسية، والاقتصادية، والعسكرية والأمنية والثقافية.

وأبرز البلاغ أن هذا الحوار الاستراتيجي يفتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات التاريخية بين المملكتين، التي تطبعها قيم الصداقة والاحترام المتبادل.

وفي ما يتعلق بالمجال العسكري، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي. كما اتفقا، في إطار مباحثاتهما، على وجود آفاق واعدة للتعاون، لاسيما في مجال الصناعة الدفاعية. وأشار البلاغ إلى أن السيد لوديي أكد، في هذا الصدد، على أهمية دمج هذه الآفاق ضمن تصور يعود بالنفع على الطرفين من خلال شراكات دائمة للاستثمار والتنمية الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون العسكري المغربي- البريطاني مهيكل ومتنوع. وينظمه بالخصوص اتفاق- إطار للتعاون العسكري والتقني، ويتميز بالانعقاد المنتظم للجان العسكرية المختلطة وتبادل زيارات كبار المسؤولين.

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