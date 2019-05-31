حجز ملابس وأحذية مهربة بقيمة تفوق 3 ملايين درهم بمدينة الفنيدق

هبة بريس

قامت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحجز ملابس وأحذية مهربة بقيمة تفوق 3 ملايين درهم بمدينة الفنيدق.

وقال المدير الإقليمي للجمارك والضرائب غير المباشرة بتطوان، حسني حميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بناء على إخبارية دقيقة، قامت عناصر الجمارك التابعة للمديرية الإقليمية لتطوان بمعية عناصر من الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق – الفنيدق وأعوان السلطة المحلية بمداهمة مستودع سري للبضائع وحجز “كمية كبيرة” من الملابس والأحذية المهربة.

وأوضح المسؤول أن المستودع الموجود في قلب مدينة الفنيدق كان يضم سلعا مهربة تتكون أساسا من ملابس وأحذية تحمل علامات تجارية عالمية، مشددا على أن “جرد كمية وقيمة السلع ما زال متواصلا، لكن يتوقع أن تفوق قيمتها 3 ملايين درهم”.

وأكد حسني على أن هذه العملية تدخل في إطار الجهود المتواصلة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال محاربة التهريب بشتى أنواعه.

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