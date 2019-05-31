جمعيات رياضية مقصية تشتكي الوالي حول حصص دعم الجمعيات من طرف جماعة وجدة‎

هبة بريس : أحمد المساعد

بعد أن صادق مجلس جماعة وجدة على حصص منح الدعم للجمعيات الرياضية وما شابها من إقصاء لبعض الجمعيات النشيطة والتي أثارت جدلا في صفوف الجمعيات الغير المستفيدة.

توصل موقع هبة بريس بنسخة منه الشكاية موجهة لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وجاءت في الشكاية، أنه خلال دورة ماي الجاري (جلسة 30 ماي 2019) تمت المصادقة على منح دعم الجمعيات الرياضية المحلية ولكن حسب 14 جمعية رياضية المنضوية تحت لواء العصب الشرقية لبعض الرياضات الجماعية الموقعة على التظلم أن الجمعيات الرياضية الحاصلة على الدعم ( المال العام) من مجلس جماعة وجدة لها دعم سنوي قار من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واعتبرته حيفا في حق أندية تحت لواء العصبة والتي هي بحاجة ماسة لهذا الدعم حتى تتمكن من تأدية ما بذمتها من ديون خاصة وان الموسم الكروي في نهايته وانها لم تتوصل بأي منح سنوية قارة من أي جهة وتتنقل الى مناطق ومدن على نفقاتها الخاصة وكما تتوفر على مختلف الفئات العمرية.

وتتسائل في التظلم الموجه لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد حول المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم من جماعة وجدة على أندية دون أخرى وكيفية اختيار بعناية بعض الرياضات الفرديةو إدراجها ضمن لائحة المستفيدين دون غيرها من الرياضات التي حققت نتائج مشجعة.

كما تستفسر في شكاية التظلم المرفوعة، على مدى اعتماد معيار الحكامة في عملية توزيع الدعم، أم أن المحاباة وإرضاء بعض الأندية المحسوبة على بعض التيارات السياسية داخل مجلس جماعة وجدة كان المقياس لتوزيع المال العام.

وفي الأخير، تلتمس من والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد التدخل لوضع حد لهذه المهزلة وإنصافها وإعطاء لكل ذي حق حقه في إطار الشفافية واستحضار ربط المسؤولية بالمحاسبة بإعتبار ما تم توزيعه من منح( المال العام) يتم اهداره بشكل مرتجل دون رؤية واضحة من مجلس جماعة وجدة.

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