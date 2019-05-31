ضمانا لحقوق الأطفال الدستورية.. وكيل الملك بالجديدة يقود حملة للتسجيل في الحالة المدنية‎

أحمد مصباح – الجديدة

ضمانا للحقوق التي يكفلها دستور المملكة للأطفال، وانسجاما مع مقتضيات قانون الحالة المدنية بإلزامية خضوع جميع المواطنين لنظام الحالة المدنية، أطلقت النيابة العامة لدى قصر العدالة بالجديدة، ممثلة في وكيل الملك الأستاذ عبد الرحيم ساوي، الخميس 29 ماي 2019، الحملة الوطنية الثانية من تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، تحت شعار: “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود”.

وتأتي بالمناسبة الحملة الوطنية الثانية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم: 2017/12، الصادر بتاريخ: 4 شتنبر 2017، وتستهدف تسجيل كافة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، سيما الأطفال غير المسجلين بسبب العلاقات الأسرية المتدهورة، التي تؤثر على التسجيل في الأجل المحدد قانونا، والأطفال المنحدرون من أسر في وضعية هشاشة، أو بسبب بعد المسافة عن مراكز التسجيل، والأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة بسبب عدم وجود الأبوين أو أحدهما.

كما أن هذه الحملة تأتي، من جهة أخرى، تنفيذا لتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة التدبير رقم: 248 من المحور الفرعي المتعلق بحقوق الطفل، وترصديا لنتائج المرحلة الأولى (شتنبر 2017 إلى غاية 18 ماي 2018)، التي أسفرت عن تسجيل 23151 شخصا في مختلف جهات المملكة، 85 بالمائة منهم دون سن الثامنة عشرة، أي 19921 طفل، مقابل 3230 من البالغين.

هذا، ودعا وكيل الملك، خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي جمعه، الخميس الماضي، في مكتبه بابتدائية الجديدة، بالباشوات ورؤساء الدوائر الترابية الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة، بحضور الأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك، إلى الانخراط في الحملة الوطنية الثانية، والتعبئة الشاملة في صفوف رجال السلطة المحلية وأعوانها من شيوخ ومقدمين، وتحسيس المواطنين وحثهم على تسجيل الأطفال غير المسجلين، في سجلات الحالة المدنية، ما يضمن لهم حقوقهم التي يكفلها الدستور، من قبيل الحق في الهوية والتبعية، والتمدرس والتعليم والصحة الجسدية والعقلية والنفسية (..). واعتبر ممثل النيابة العامة هذا الإجراء مطلبا أساسيا، يعبد الطريق لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المتوخاة.

وقد حرض وكيل الملك على ضمان إنجاح الحملة الوطنية الثانية، هذه المحطة والاستحقاق الوطنيان، وذلك بخلق دينامية مواطنة، وتكثيف الجهود، والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون، والعمل على حصر لائحة الأطفال غير المسجلين داخل كل دائرة ترابية، وإعداد الملفات والوثائق المتعلقة بهم، وعرضها على أنظار النيابة العامة قصد فتح ملفات قضائية، واستصدار أحكام تصريحية للتسجيل في الحالة المدنية، بالاعتماد على مقاربة تراعي التيسير والمرونة.

وشدد وكيل الملك الأستاذ عبد الرحيم ساوي، على التعامل بشكل إنساني مع هذا المبتغى النبيل، حتى يتسنى، من خلال تمكين الأطفال من حقهم الدستوري في التسجيل في الحالة المدنية، ضمان حقوقهم التي يكفلها دستور المملكة.

إلى ذلك، يبلغ عدد الذكور المسجلين دون سن الثامنة عشرة 9910 (497 في المائة)، مقابل 10011 فتاة (50.3 في المائة)، و943 ذكور، مقابل 2297 من الفتيات بالنسبة للبالغين، وهو مؤشر مرشح للتحسن، إذ أن بلغ عدد الملفات التي هي قيد المعالجة لدى القضاء، 39481 ملفا. أما الأحكام التصريحية الصادرة في هذا الباب، فيصل عددها إلى 16808 حكما.

هذان، وتهيب النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة بجميع الذين لهم أطفال غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية، أو كانوا مجهولي النسب، الإسراع بالتوجه إلى مصالح النيابة العامة، قصد العمل على تسجيل أطفالهم، والاستفادة من هذه الحملة. وشدد ممثل النيابة العامة، ممثلة المجتمع، أن باب محكمة قضاء الأسرة بالجديدة، سيظل مفتوحا طيلة أيام الأسبوع في وجه جميع الحالات المذكورة.

وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن و زارة الداخلية عبأت 2110 مكتبا للحالة المدنية على الصعيد الوطني، 1941 فرقة متنقلة على صعيد عملات وأقاليم المملكة. ومن جهتها، تعبأت المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية بالحملة، علاوة على رئاسة النيابة العامة، في إطار اللجان الإقليمية واللجان الجهوية، سواء في الحملة التحسيسية أو في عملية تسجيل الأطفال غير المسجلين في قوائم وسجلات الحالة المدنية.

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