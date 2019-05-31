الاعتداء على 4 مشجعين وداديين .. سفارة المغرب بتونس تدخل على الخط

هبة بريس

علم اليوم الجمعة لدى سفارة المغرب بتونس، أن أربعة مواطنين مغاربة توجهوا إلى تونس لحضور مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الافريقية لكرة القدم، التي ستجمع مساء اليوم، بالملعب الأولمبي برادس بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الوداد البيضاوي، تعرضوا، أمس الخميس، لاعتداءات عنيفة بتونس.

وصرح خالد بن الشيخ، القائم بأعمال سفارة المغرب بتونس، أنه تم استهداف هؤلاء المغاربة من قبل أشخاص لدى خروجهم من فندق بمنطقة قمرات (ضاحية تونس العاصمة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن واحدا من المشجعين المغاربة الأربعة تعرض لاعتداء بواسطة سكين، في حين تم تجريد اثنين آخرين من جوازي سفرهما.

وأضاف السيد بن الشيخ أن العناصر الأولية للتحقيق كشفت عن تورط أحد عمال الفندق الذي كان يقيم به هؤلاء المشجعون، وأفضى إلى إيقاف ثلاثة تونسيين متورطين في هذا الاعتداء.

وذكر المصدر نفسه أن مصالح السفارة والقنصلية العامة بتونس تجندت من أجل تقديم الدعم لهؤلاء المواطنين المغاربة.

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